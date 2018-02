Em debate, Marina Silva chamou região do deslizamento de 'favela virtual'

SÃO PAULO - Em debate no dia 18 de agosto, a então candidata presidencial Marina Silva (PV) criticou atacou José Serra (PSDB) por causa do uso de uma favela cenográfica no programa eleitoral de televisão do tucano. Ela se referia à Favela Mata Virgem, onde hoje pela manhã ocorreu um deslizamento de terra, na zona sul da capital, quase na divisa com Diadema.

Marina acusou Serra de usar em seu programa eleitoral uma "favela virtual", já que era mostrada uma ocupação urbanizada e com obras. "Ontem, você no seu programa de governo teve uma favela virtual, enquanto nós temos uma favela tão real que eu visitei", ironizou durante o debate.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Serra não comentou o uso de cenário artificial e apenas rebateu: "Olha Marina, que existem problemas em todos cantos, existem. Mas vale a pena você fazer uma visita a Heliópolis e Paraisópolis, que juntas devem ter mais de 150 mil pessoas". Serra destacou na época as medidas de urbanização que governos tucanos fizeram nesses bairros.