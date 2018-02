Em Curitiba, idoso também morre atingido por galho

Manoel Dias, de 89 anos, foi atingido quando deixava o prédio em que morava, no bairro Água Verde. De acordo com vizinhos, o idoso morava sozinho, após a recente morte de sua mulher e de uma filha. Outra filha mora no exterior. Ele teria saído para pegar sua cachorra, quando foi surpreendido pela ventania e pelo galho, que caiu de uma altura de cerca de 10 metros e fraturou a sua coluna. Segundo a prefeitura de Curitiba, também foram registrados destelhamentos de casas.