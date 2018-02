Em Cubatão, 1,5 mil seguem fora de casa A cidade mais prejudicada com a chuva de sexta-feira foi Cubatão. Até ontem, cerca de 1,5 mil pessoas permaneciam no Centro de Esportes Castelão. A prefeitura decretou estado de emergência e determinou que as aulas nas 60 escolas municipais só sejam retomadas amanhã. Muitas casas foram arrastadas por enxurradas, especialmente em Água Fria, Pilões e Cotas 95 e 200. Uma campanha começou a ser feita para que a população doe roupas e produtos de higiene. No sábado, dezenas de desabrigados invadiram um conjunto da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) na área conhecida como Bolsão 9. A polícia interveio. / Z.B.