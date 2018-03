Em cruzeiro no Rio Negro, de spa a discoteca

O navio tem restaurantes, bares, discoteca, salão de convenções, piscinas, sala de fitness e até um spa com direito a massagens com óleos regionais. "Nos sentimos em um hotel cinco-estrelas, nem parecia que a gente estava em uma embarcação, porque não balançava", destaca a funcionária pública Gerusca Vasconcelos Pompeu, de 36 anos, que no ano passado fez um cruzeiro de três dias com o marido. "A gente só lembra que está em um navio quando está no deck para observar a paisagem linda lá fora, vai ao passeio na floresta ou mergulha com os botos."

Operando o ano todo, o navio só teve breve parada durante a seca de 2005 e no ano passado. Um pacote pelo Rio Solimões no começo deste mês, por exemplo, custava R$ 1.848 por pessoa. De 7 a 11 de março, o trajeto pelo Rio Negro é de R$ 2.462 por pessoa, ambos "all inclusive". O navio só permite crianças maiores de 10 anos de idade.

Durante os dias do pacote são feitas paradas para excursões em pequenas embarcações pela vegetação local.