Em CPI, secretário cobra que consumidor tenha caixa d'água

Atualizado às 22h33

SÃO PAULO - Em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) da Câmara Municipal, o secretário estadual de Saneamento e Recursos Hídricos, Mauro Arce, afirmou nesta quarta-feira, 12, que cada consumidor paulista deveria ter uma caixa d’água para “armazenar o recurso por um período de 24 horas”. No sábado, deverá começar a captação oficial do segundo volume morto do Sistema Cantareira, que continua em queda.

Segundo Arce, as reclamações por falta de água em bairros onde há redução da pressão noturna é culpa dos moradores “que não têm caixa d’água”. “É um problema que nasce da falta de atendimento a uma norma técnica.” De acordo com ele, que voltou a destacar que não há racionamento oficial em São Paulo, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) estabelece que as casas tenham reservatórios para suportar períodos de até 24 horas sem nenhum fornecimento público.

A casa do porteiro Marcos Pereira Jardim, de 31 anos, por exemplo, não tem nenhuma caixa d’água e a família depende do fornecimento da rua para fazer as atividades diárias. Morador na Brasilândia, zona norte da capital, Jardim diz que até tem interesse em ter uma alternativa para reservar água, mas não tem condições. “Eu gastaria uns R$ 900, sem contar a mão de obra. Tenho vontade, mas não está fácil.”

Mulher de Jardim, a auxiliar de enfermagem Talita Alves de Matos, de 27 anos, relata que a pressão da água está cada vez mais fraca. “Não lavo mais as roupas todos os dias. Acumulo e lavo uma vez por semana. Quando a água está ficando fraca, já começo a juntar nos baldes e nas panelas.”