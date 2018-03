Em Cosmópolis, guardas-civis vão usar spray colante que imobiliza as pessoas A Guarda Municipal de Cosmópolis, na região de Campinas, vai usar neste carnaval um spray colante que permite imobilizar pessoas em confrontos. O objetivo é adotar a arma não letal para a corporação, hoje com 86 guardas. Segundo o secretário de Segurança Pública de Cosmópolis, Carlos Alexandre Braga, a prefeitura comprou 90 unidades do produto, por preços que variam de R$ 36 a R$ 112 por frasco. Há tubos de 50, 70 e 200 gramas.