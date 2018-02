Em Copacabana, virada atrai mais de 2 mi de pessoas

As 24 toneladas de fogos de artifício estarão distribuídas por 11 balsas ao longo da orla de Copacabana. No palco principal, montado na frente do Hotel Copacabana Palace, as principais atrações serão Diogo Nogueira (21h), Claudia Leitte (0h16) e a bateria da Unidos da Tijuca (3h). Outro palco será montado na direção da Rua Santa Clara e terá shows de Baby do Brasil (22h), grupo Revelação (0h16) e baterias do Salgueiro (1h40) e da Vila Isabel (2h20). Haverá ainda outros dois palcos de música eletrônica.

A partir das 18h do dia 31 o tráfego nas principais vias de Copacabana será proibido para carros particulares. Entre as 22h do dia 31 e as 4h do dia 1º, todas as ruas do bairro serão interditadas até para ônibus, vans e táxis comuns. Só poderão circular táxis para deficientes físicos.

Para chegar e sair do bairro nesse período as alternativas serão o metrô e os quatro bolsões de ônibus, todos em bairros vizinhos. / FÁBIO GRELLET