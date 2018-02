Em comunicado, Center Norte avisa lojistas de que não abre nesta quarta

Pouco depois de ter sido anunciada a queda da liminar que mantinha o Shopping Center Norte aberto mesmo com as denúncias de riscos de explosão, a administração do empreendimento soltou na noite desta terça-feira um informativo avisando os lojistas de que o shopping não abrirá nesta quarta-feira.

Leia a íntegra do comunicado

Prezados funcionários,

Em virtude de decisão judicial de hoje, 4 de outubro, o Shopping Center Norte não irá abrir nesta quarta0feia, 5/10. O juiz da 7ª vara da Fazenda Pública acatou pedido de reconsideração formulado pela Prefeitura de São Paulo e, por questões exclusivamente processuais, extinguiu o mandado de segurança proposto pelo Shopping Center Norte, cassando a decisão liminar que garantia o seu funcionamento.

É importante ressaltar que a decisão judicial não refere a existência de perigo iminente de explosão. O shopping continuará a tomar todas as medidas cabíveis para continuar com as suas portas abertas e funcionando regularmente.

Nesse sentido, os trabalhos de implantação do sistema de mitigação dos gases tiveram um grande avanço nesses últimos dias, sendo que já se encontram instalados dez drenos (um a mais que o exigido pelo TAC firmado com o Ministério Público). A expectativa é de que o shopping Center Norte conclua a instalação dos drenos antes do prazo estabelecido pelas autoridades competentes.

O Shopping Center Norte continua tomando todas as medidas que garantem a plena segurança e o conforto de seus clientes, lojistas, colaboradores e parceiros, atendendo às determinações das autoridades competentes, entre elas as secretarias municipais de São Paulo, envolvidas no acompanhamento da questão, assim como a Prefeitura Municipal de SP, Cetesb e Secretaria estadual do meio ambiente.

O Shopping Center Norte, inaugurado há 27 anos, oferece cerca de 6 mil empregos diretos e nunca registrou qualquer incidente associado á questão ambiental.

A direção do shopping