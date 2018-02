Em comboio, ladrões roubam carga de tablets e smartphones em Campinas

CAMPINAS - Criminosos em um comboio com dez caminhões e oito veículos invadiram um condomínio empresarial, em Campinas, no interior de São Paulo, na madrugada deste domingo, 17, para roubar uma carga de tablets e smartphones.

As informações da polícia são de que o grupo era formado por pelo menos 30 assaltantes que estavam fortemente armados, com fuzis e pistolas, e encapuzados. Era por volta da meia-noite quando eles invadiram o Centro Logístico Brasil (CLB), que fica no distrito de Nova Aparecida, no entroncamento das rodovias D. Pedro I e Anhanguera.

O alvo do comboio era uma carga de produtos de alta tecnologia armazenada no centro logístico da multinacional espanhola Celistics, especializada em operações de logística e transporte de smartphones e tablets no Brasil.

A Polícia Militar informou que o grupo pode ter entrado no condomínio empresarial rendendo um vigia antes do serviço. Os demais vigias foram mantidos reféns dentro da área do CLB. A ação teria durado três horas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ninguém ficou ferido. O volume e o valor de carga roubados não foram divulgados.