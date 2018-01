Em clima de festa, lojas funcionarão hoje até meia-noite

Hoje é a vez de São Paulo receber a terceira edição do Fashion"s Night Out, evento internacional itinerante que mistura compras e entretenimento. Participam três centros varejistas importantes da cidade: os Shoppings Pátio Higienópolis, no centro, o Cidade Jardim, na zona sul, e o quadrilátero nobre dos Jardins formado pelas Ruas Oscar Freire, Haddock Lobo, Bela Cintra e Alameda Lorena.

Abertura terá leilão que homenageia costureiros

Nesses locais as lojas ficarão abertas até meia-noite de hoje. E o clima é de festa. "Nos Jardins, haverá mágicos, músicos, canhões de luzes e até mesmo caricaturistas circulando pelas ruas", conta Rosângela Lyra, presidente da Associação dos Lojistas dos Jardins.

A festa começa às 16 horas em uma cerimônia fechada para convidados no Hotel Fasano, nos Jardins, com a presença da modelo Gisele Bündchen, que vem especialmente para um leilão de roupas que começa no Fasano e depois migra para a internet.

Às 18 horas o Fashion"s Night Out abre para o público. E em cada um dos centros participantes haverá uma programação diferente. Nos Jardins, uma das grandes atrações será o desfile da Christian Dior que, pela primeira vez, será aberto ao público. Na calçada, bem em frente à loja na Rua Haddock Lobo, modelos como Renata Kuerten e Patrícia Barros desfilarão a nova coleção de Paris, de outono-inverno, às 19 horas.

E para celebrar o evento, antes de começar o desfile está planejada a queima de uma cascata de fogos. Durante a apresentação, quatro músicos, três violinistas e um violoncelista, tocarão ao vivo.

Para animar as compras, na Rua Oscar Freire foram instaladas caixas de som. A princesa Paola de Orleans será a DJ oficial do pedaço até 22 horas. Paola montou um set list que vai de Pink Floyd a Quincy Jones. Já no Shopping Pátio Higienópolis, quem comanda ao vivo a programação dos corredores do prédio, a partir das 17 horas, é o músico jazzista e apresentador da Rádio Eldorado Daniel Daibem.

Shows. Nos shoppings estão planejados dois grandes shows. Ed Motta se apresentará às 21 horas no Pátio Higienópolis e Preta Gil, no Cidade Jardim, às 21h30. O paulistano ainda poderá ver bem de perto várias modelos. Muitas circularão pelos corredores, como se fossem consumidoras comuns, para exibir as roupas da coleção de primavera e verão de diversas marcas.

"As modelos que desfilam para a minha marca, Camila do Rio, usarão uma plaquinha para ser identificadas pelos consumidores ", diz a estilista carioca Camila Moura, dona da grife, que tem loja no Shopping Cidade Jardim. "Mostrarei 10 looks novos." Camila explica que preparou uma recepção especial. "Montei um bar para degustação de drinques. E haverá um barman ensinando a prepará-los."

A loja Alexandre de Paris contratou quatro cabeleireiros para mostrar às clientes como fazer, por exemplo, um coque banana em alguns minutos. A marca ainda produziu três camélias de cristais Swarovski - uma espécie de fivela para o cabelo que, de tão delicada, parece uma joia - especialmente para o Fashion"s Night Out. Duas serão sorteadas. A terceira, os frequentadores do shopping terão de achar no jardim em frente à joalheria H. Stern.

Como todos os anos, a largada do evento aconteceu em Nova York e envolveu 1.000 lojas. Idealizado em 2009 por Anna Wintour, editora-chefe da Vogue América, o Fashion"s Night Out se estende para China, Espanha, Portugal e Reino Unido, entre outros países. No Brasil, ele se repete no Rio amanhã.

Serviço

SHOPPING CIDADE JARDIM:

AV. MAGALHÃES DE CASTRO, 12.000, CIDADE JARDIM; TEL.: (11) 3552-1000 OU WWW.SHOPPINGCIDADEJARDIM.COM.BR

SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS:

AV. HIGIENÓPOLIS, 618, HIGIENÓPOLIS, TEL.: (11) 3823-2300 OU

WWW.PATIOHIGIENOPOLIS.COM.BR