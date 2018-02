Em cidades de SC, expectativa de vida beira os 80 anos

Em Rio do Sul, por exemplo, o Programa Saúde do Trabalhador leva uma unidade móvel até as empresas para realizar exames preventivos e orientar os que precisam de cuidado médico. A iniciativa também oferece palestras e aulas de ginástica.

Em Blumenau, chama a atenção o incentivo à prática esportiva, com atividades no contraturno escolar, e a pulverização de postos de saúde da família pelos bairros. Já Brusque se orgulha de ter 33 academias ao ar livre.

Em Balneário Camboriú, investe-se 34% da arrecadação em saúde pública - o que permitiu criar unidades de atendimento 24 horas e um hospital municipal que atende toda a região.

No outro lado, está Roteiro (AL), com longevidade chegando aos 65 anos. No caso, como o de Alagoas em geral, a questão é a violência. Um exemplo: o prefeito da cidade foi executado em 2006 e um dos suspeitos de matá-lo é acusado de pelo menos 100 homicídios na região. / CAROLINA MOURA, ESPECIAL PARA O ESTADO