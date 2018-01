Em casa lotada, seguranças não conseguem conter fumantes

Na primeira noite da lei antifumo, foi difícil conter fumantes em bares e casas de shows lotados. Foi o caso da Villa Country, que tem 12 mil m² e fica na Avenida Francisco Matarazzo, na Água Branca, zona oeste de São Paulo. Os seguranças não conseguiram impedir que muitas pessoas fumassem durante toda a madrugada desta sexta, antes, durante e depois da apresentação da dupla sertaneja Fernando & Sorocaba.

Veja também:

Saiba tudo sobre a lei e teste sua dependência

Muitas das cerca de 5 mil pessoas, dividas nos vários ambientes, conseguiram com facilidade fumar dentro da Villa. Os seguranças, segundo o que foi presenciado pela reportagem do Jornal da Tarde, não deram conta de conter os fumantes. As abordagens feitas aos clientes foram educadas e nenhum deles chegou a ser retirado da casa, mesmo reincidindo na infração.

As pessoas eram abordadas pelos seguranças, apagavam o cigarro, mas, segundos após o funcionário dar as costas, a desobediência à lei antifumo prosseguia, mesmo com as muitas placas fixadas nas paredes. "Se a fiscalização aparecesse aqui teria no mínimo umas dez multas por causa dos fumantes", disse um dos seguranças, que não quis se identificar.

O supervisor de produção Caio Siqueira, de 26 anos, disse à reportagem do JT que os frequentadores da casa estavam mesmo desrespeitando a lei e que só paravam momentaneamente de fumar quando os seguranças pediam que o cigarro fosse apagado. "Vou continuar fumando na balada. Só vou parar quando o fiscal pedir que apague o cigarro", afirmou Siqueira.

"Já fumei dez cigarros aqui e somente dois seguranças pediram para eu apagar o cigarro", relatou o empresário Silas Mello Cintra, 25 anos.