Em Campos, hotéis quase lotados A frente fria que chegou ao Estado animou comerciantes de Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí, na Serra da Mantiqueira. Segundo o Campos do Jordão e Região Convention & Visitors Bureau, entre 80% e 90% da rede hoteleira está lotada no feriado. Entre as atrações para os turistas está a Chocolate Week, que vai até domingo. / R.P.