Em Campinas, quem não recolher fezes será multado Vereadores de Campinas aprovaram, na noite de segunda-feira, projeto de lei que prevê multa para donos de cães que deixarem de recolher as fezes dos animais nas calçadas. De acordo com emenda ao projeto do vereador Thiago Ferrari (PMDB), os dejetos podem ser jogados em qualquer lixeira, pública ou particular. Os cidadãos infratores serão advertidos em um primeiro momento e podem receber multa de até 200 Unidades Fiscais do município, o equivalente a R$ 400. Dos 26 vereadores, 18 votaram a favor do projeto.