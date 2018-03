Em Campinas, PM diz que não usará balas de borracha

Cidades do interior de São Paulo, como Campinas, Piracicaba, Sorocaba e Americana também terão manifestações contra os preços das tarifas de ônibus hoje. Em Campinas, mais de 60 mil pessoas já confirmaram presença pelo Facebook na passeata marcada para sair às 17 horas do Largo do Rosário. A Polícia Militar vai acompanhar a marcha e monitorar o ato por meio das câmeras de segurança da prefeitura. Em reunião com o prefeito Jonas Donizette (PSB), a PM descartou a possibilidade de usar balas de borracha. Donizette anunciou ontem à noite que a tarifa de ônibus vai ser reduzida de R$ 3,30 para R$ 3,20.

Em Sorocaba, o prefeito Antonio Carlos Pannunzio (PSDB) revogou o aumento na tarifa de ônibus, concedido há uma semana, mas ativistas confirmam o protesto marcado para hoje.

Em Botucatu, são esperadas 4 mil pessoas na manifestação de hoje. A PM montou um esquema para evitar confronto e a prefeitura decidiu impedir o trânsito nas ruas do percurso.

Em Piracicaba, o grupo Pula Catraca também vai às ruas hoje. A PM informou que acompanhará pacificamente o ato, mas não serão toleradas depredações. Serão realizados protestos também em Americana, Santa Bárbara D'Oeste, Sumaré e Hortolândia.