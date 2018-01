Em Campinas, 3 presos por fraude em desapropriações de Viracopos

Segundo policiais, os fraudadores usavam documentos falsos e, fazendo-se passar por réus no processo de desapropriação, lavravam as procurações em nome de outros integrantes do grupo com poderes para representá-los nas ações judiciais. De acordo com a PF, em vários casos as pessoas que figuravam nos processos de desapropriação já tinham morrido. A fraude chegou a R$ 1 milhão. O valor previsto para pagamento de indenizações no processo de desapropriação é de R$ 161 milhões.

A investigação da PF começou em junho, quando a Justiça Federal de Campinas identificou possível fraude em três ações de desapropriação. Análise de processos com o mesmo fim identificou outros procedimentos com fraude idêntica, segundo a PF.