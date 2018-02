Em Buenos Aires, Haddad participa de Feira de Livro que homenageia SP

SÃO PAULO - O prefeito Fernando Haddad estará nesta quinta-feira, 24, na 40ª Feira Internacional do Livro de Buenos Aires. Neste ano, o evento vai homenagear, pela primeira vez, uma cidade brasileira, e será São Paulo. A arte e a literatura da periferia da cidade serão os destaques da programação.

Quinze saraus literários de regiões periféricas de São Paulo se apresentarão na feira, entre eles o Cooperifa, a Poesia Maloquerista e a Voz do Povo. "A gente vai levar para o centro, para o mote dessa participação de São Paulo os autores independentes, principalmente os poetas da periferia de São Paulo que se apresentam hoje nos saraus", disse Luiz Bagolin, diretor da Biblioteca Mário de Andrade, a quem coube organizar a participação da cidade no evento em parceria com a Prefeitura de São Paulo.

Estão previstas também atividades com autores paulistanos, mostra de cinema e shows musicais. Artistas como Emicida, Criolo, Racionais MC participarão do evento, cuja curadoria é de Tarcila Lucena, também da Biblioteca Mario de Andrade. "As letras das principais manifestações musicais hoje nasce em situações que são os saraus nas periferias. Então, estamos levando esses shows junto com o pessoal dos saraus", afirmou Bagolin.

Haddad vai participar da cerimônia de abertura da feira, às 18h30.