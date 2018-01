Em Belo Horizonte, tiros e correria durante as compras Várias lojas do Shopping Del Rey, um dos maiores de Belo Horizonte, também tiveram de baixar as portas mais cedo no sábado, véspera do Dia dos Pais. Apesar do grande movimento de clientes, dois assaltantes dispararam pelo menos três tiros dentro do estabelecimento por volta das 21h30, durante assalto a uma funcionária do estacionamento. Ninguém ficou ferido.