Em aula, eles aprenderam a forjar as alianças Foi durante um almoço que a médica Marcela Carvalho, de 27 anos, recebeu o tão esperado pedido de casamento. E, logo depois, foi para um ateliê, com o noivo, o médico Felipe Machado, de 28 anos, onde foram recebidos com flores e champanhe pelos professores Flávio Franco, de 40 anos, e Barbara Guth, de 28 (www.diadaaliança.com.br ou 3062-8816, pacotes a partir de R$ 4 mil; inclui um par de alianças de 15 gramas de ouro).