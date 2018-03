Em ato na Paulista, 500 pedem redução da maioridade penal

Cerca de 500 pessoas participavam de manifestação na Avenida Paulista no início da tarde deste sábado, 27, a favor da redução da maioridade penal, segundo estimativa da Polícia Militar. O protesto foi organizado pela ONG "Justiça é o que se busca" e por moradores do Belém, bairro da zona leste em que o estudante Victor Hugo Deppman, de 19 anos, foi assasinado na porta do prédio onde morava, no dia 9 de abril.

Os participantes da passeata vestiam camiseta branca e carregam faixas pedindo penas mais duras e a revisão do Código Penal Brasileiro. O grupo se reuniu no vão livre do Masp e tinha como objetivo seguir até a Praça Charles Miller, no Pacaembú, na zona oeste. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a manifestação ocupava três faixas da Avenida Paulista, sentido Consolação, por volta das 14h45.