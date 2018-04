Em ato animado no Ibirapuera, solteiros pedem: ''Namoro já!'' Embalados por marchinhas de carnaval, cerca de 1.500 solteiros do "Movimento dos Sem Namorados" se divertiram ontem no Parque do Ibirapuera, zona sul de São Paulo. O estudante Gustavo Saldanha, de 19 anos, de camisa social e cueca, justificava a opção. "Quero namoro sério, mas vim assim para chamar a atenção da mulherada."