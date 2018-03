'Em acidente, não tem abraço de mãe que garanta segurança'

O corpo de uma criança ainda está em desenvolvimento nessa faixa etária, portanto, sua estrutura óssea e seus órgãos não estão totalmente desenvolvidos como os dos adultos. Em uma situação de colisão, a força necessária para se manter no lugar é muito grande. Por exemplo: uma colisão a 60 km/h é como cair de um prédio de cinco andares. Quem poderia se segurar "no braço" para não se machucar nessa situação?

Nenhum adulto e, muito menos, uma criança. Para bebês é ainda mais problemático. Eles não têm músculos para conseguir sustentar adequadamente a cabeça, cuja proporção em relação ao restante do corpo é maior do que a de um adulto. Por isso, precisam ser transportados no chamado bebê conforto, que oferece apoio adequado.

Outra analogia: em uma colisão com a mesma velocidade, um ocupante solto poderá sofrer um impacto de 40 ou mais vezes o seu peso quando colidir contra o para-brisa, qualquer parte interna do veículo ou mesmo outro ocupante.

Por tudo isso, não existe "abraço de mãe ou de pai" que consiga garantir a segurança das crianças em caso de acidente. Os pais devem acostumar seus filhos a sempre utilizar a cadeirinha até que atinjam idade, altura e peso adequados para a proteção apenas com o cinto de segurança do veículo (em geral, acima de 1,45 metro de altura).

É extremamente importante que os pais verifiquem se as cadeirinhas têm o selo do Instituto de Normalização, Metrologia e Qualidade Industrial (Inmetro) impresso na embalagem. Assim como devem prestar atenção na montagem e fixação correta do dispositivo de retenção, segundo orientações do manual do produto, e se o seu filho ou filha está adequadamente fixado no dispositivo.

