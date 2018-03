Em 95, Jornada reuniu 4 mi A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) é um evento internacional da Igreja Católica. Ela foi instituída pelo papa João Paulo II. A ideia surgiu em 1984, após a celebração na Praça São Pedro, no Vaticano, do Encontro Internacional da Juventude. A maior edição, com 4 milhões de participantes, ocorreu nas Filipinas, em 1995.