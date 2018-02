Em 91, Guns fez plateia se esgoelar

Neste show, dois novos integrantes foram apresentados, Dizzy Reed nos teclados e Matt Sorun, na bateria.

Depois de duas canções arrasadoras, Pretty Tied Up e Mr. Brownstone, o vocalista Axl Rose sentou na beira do palco e cantou Patience.

As fãs menininhas não aguentaram de tanta emoção e começou um outro show de gritos e desmaios na plateia.

A banda de heavy metal da Califórnia foi a mais aguardada do festival e não decepcionou.

O show cativou o público e foi considerado um dos melhores daquela edição do Rock in Rio, mesmo com a banda apresentando muitas músicas inéditas, já que os álbuns duplos Use Your Illusion 1 e 2 ainda não haviam sido lançados.

E, nas conhecidas, o público se esgoelou nos refrões de Knockin on Heaven's Door, e mais ainda em Sweet Child O'Mine e Welcome to the Jungle.

