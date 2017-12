Em 9 meses, acidentes com motos na Rodovia dos Bandeirantes crescem 59%

SÃO PAULO - De janeiro a setembro deste ano, o número de acidentes envolvendo motos na Rodovia dos Bandeirantes aumentou 59%, saltando de 155 para 247 ocorrências em comparação com o mesmo período do ano passado.

Segundo a concessionária Autoban, responsável pela via, nos nove primeiros meses de 2010, foram registrados 247 acidentes, com 263 feridos e 12 mortes. No ano passado, foram 155 acidentes, 163 feridos e cinco mortes.

No último final de semana, foram distribuídos panfletos no km 28, em São Paulo, e no km 71, em Itupeva, da Bandeirantes, com o objetivo de orientar os motociclistas sobre direção defensiva e segurança.

Para reduzir os índices de acidentes e mortes, a Autoban informou que a campanha de segurança passará a ser feita mensalmente a partir de 2011. Hoje, o programa de conscientização é realizado quatro vezes ao ano. Atualmente, circulam diariamente 11 mil motocicletas pelas rodovias Anhanguera e Bandeirantes.