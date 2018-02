Em 8 anos, nem sinal de área cultural Um casarão dos anos 1920 conhecido como Nhonhô Magalhães, localizado no coração de Higienópolis, no centro da capital, deveria abrigar um centro cultural ou algum outro equipamento público aberto à população. A exigência estava prevista no edital de venda do imóvel do governo estadual para o Shopping Higienópolis, concretizada em 2005. Quase oito anos depois, no entanto, a reforma do imóvel não acabou e nem sequer houve a cessão do espaço.