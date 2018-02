Em 7 dias, 3 assaltos em hospitais no Rio Dois residentes do Hospital Federal do Andaraí, na Tijuca, zona norte do Rio, foram roubados por um criminoso armado que invadiu o local, na noite de anteontem. Esse foi o terceiro caso em uma semana de médicos rendidos dentro de hospitais. A polícia procura um mesmo suspeito para as três ocorrências - ele foi flagrado por câmeras de segurança de um hospital particular da Barra da Tijuca, zona oeste, invadido no dia 9. Vítimas reconheceram o suspeito. "Vamos verificar se ele fingia ser paciente", disse o delegado Orlando Zaccone.