Em 7 dias, 3 assaltos em hospitais

A polícia procura um mesmo suspeito para as três ocorrências - ele foi flagrado por câmeras de segurança de um hospital particular da Barra da Tijuca, invadido no dia 9. Vítimas reconheceram o suspeito. "Vamos verificar se ele fingia ser paciente", disse o delegado Orlando Zaccone.

Armado com um revólver, o homem se dirigia à sala dos médicos. Após render os plantonistas, roubou celulares, relógios, notebooks, um iPad e dinheiro. No Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, o suspeito trancou dois médicos e dois residentes em um banheiro antes de fugir.

As três unidades ficam em um raio de 5 km. Após os assaltos, o policiamento no local foi reforçado. Roubos e furtos nos hospitais públicos são constantemente denunciados pelos médicos, segundo o Conselho Regional de Medicina do Rio. As visitas noturnas estão suspensas no Hospital de Andaraí. / ANTONIO PITTA