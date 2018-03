Em 4 dias, PM multa 90 e prende 12 motoristas embriagados em SP

Priscila Trindade, do estadão.com.br

Balanço da Operação Direção Segura realizada na capital paulista, entre quinta-feira, 18, e domingo, 21, aponta que 90 pessoas foram multadas e 12 foram encaminhadas a delegacia mais próxima por dirigirem sob o efeito do álcool. A Polícia Militar realizou blitze em 44 pontos da cidade.

No total, 2.977 motoristas foram submetidos ao teste de bafômetro. A ação contou com integrantes do Trigésimo Quarto Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (34º BPM/M).

DIREÇÃO SEGURA

A operação teve início em 2007, mas só ganhou força depois da implantação da Lei Seca, em 20 de junho de 2008. Desde abril de 2007, mais de 182.000 condutores foram submetidos, somente na capital, ao teste do bafômetro.

Segundo a PM, após abril de 2009 a Operação Direção Segura foi ampliada e passou a ser desenvolvida pelos 31 Batalhões do Comando de Policiamento da Capital e região Metropolitana. Anteriormente, a ação era de responsabilidade exclusiva do 34º batalhão.

Apesar do esforço para fazer vigorar a lei, entre junho de 2008 e dezembro de 2009, 101 motoristas perderam o direito de dirigir por 12 meses, de um total de 4,3 mil processos administrativos abertos no Detran por embriaguez ao volante.