Em 34 dias, líder de quadrilha participou de três ataques Violento, líder de quadrilha nas zonas leste e sul e com várias passagens na polícia por roubos. Segundo o Deic, esse é o perfil de Diego Cassiano Patrício, de 25 anos, um dos maiores ladrões de condomínio da capital. Ele foi preso no início deste mês. O delegado Antonio Carlos Heib, da Delegacia de Repressão a Roubos em Condomínios, do Deic, disse que em 34 dias Patrício participou de pelo menos três assaltos na capital.