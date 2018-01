Em 25h, SP tem alerta para seca, chuva e frio A mudança brusca no clima da capital nos últimos dias obrigou a Defesa Civil a divulgar três alertas diferentes em menos de 25 horas. Na terça-feira, a baixa umidade do ar exigia atenção; ontem, os problemas eram excesso de chuva e baixa temperatura. Tudo culpa de uma frente fria que passou pela cidade, de acordo com meteorologistas.