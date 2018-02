Em 24 horas, temperatura cai 18°C em SP

A mudança de temperatura começou ainda ontem. Por volta das 15h30, a temperatura havia caído na cidade e os termômetros registravam 24°C. O motivo é a propagação de uma frente fria no Oceano, que causa aumento de nebulosidade, rajadas de vento e chuva de intensidade entre fraca e moderada. A temperatura entra em acentuado declínio ao longo do dia de hoje.

Na quinta-feira, as condições de chuva diminuem e o sol aparece entre muitas nuvens mas, mesmo assim, as temperaturas não sobem muito e oscilam entre mínima de 10ºC e máxima de 20ºC.

Umidade. A Defesa Civil decretou ontem estado de atenção em São Paulo, às 10h35, por conta da baixa umidade relativa do ar. No horário, a umidade estava em torno de 28%, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), órgão da Prefeitura responsável pela previsão meteorológica. Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), a umidade ideal é de 60% - índice alcançado no fim do dia.