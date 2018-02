Em 24 horas, quatro veículos pegam fogo em São Paulo

São Paulo, 25 - Ao menos dois ônibus foram incendiados em São Paulo na noite deste domingo, 24, segundo informações do Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom). As chamas também atingiram uma garagem de ônibus e dois veículos de passeio. Ainda não há informação se há relação entre as ocorrências.

Os dois coletivos foram incendiados sem deixar feridos, segundo a Polícia Militar, que também afirma que ninguém foi preso. Por volta das 20h, um ônibus foi incendiado na Avenida Benjamin Harris Hunicutt, na Vila Rio de janeiro, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Outro caso aconteceu por volta das 23h30, na Avenida Funcionários Públicos, no Jardim Ângela, zona sul da cidade.

Segundo boletim dos bombeiros, por volta das 18h30 deste domingo, as chamas atingiram uma garagem de ônibus na Rua Andresa, no Jaraguá, na zona norte de São Paulo. O fogo foi extinto pela Brigada de Incêndio da empresa, segundo os bombeiros.

Durante a madrugada desta segunda, dois carros pegaram fogo. Um deles na Rua Holanda, 625, em Santo André, na Grande ABC paulista. De acordo com a PM, ainda não há indícios de crime neste caso. Já na Avenida General Penha Brasil, na Cachoeirinha, zona norte, outro veículo pegou fogo, por volta das 2h30. O caso foi registrado no 72ºDP.