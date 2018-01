Em 24 horas, 4 cidades de SP tiveram ataques a caixas eletrônicos

SOROCABA - Em 24 horas, entre a madrugada de quarta e a desta quinta-feira, 6, quatro cidades sofreram ataques com explosivos a caixas eletrônicos de bancos no interior de São Paulo. Uma agência bancária pegou fogo depois das explosões, na madrugada desta quinta-feira, no centro de Sarapuí, região de Sorocaba. Três caixas foram arrebentados com o uso de dinamite. As fortes explosões destruíram a agência e causaram o incêndio. Os bandidos fugiram sem serem perseguidos. O valor levado pelos criminosos não foi informado.

No mesmo horário, uma quadrilha atacou um banco no distrito de São Francisco Xavier, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. As explosões, que destruíram dois caixas, também derrubaram paredes, divisórias e parte do teto da agência. Um carro usado na ação foi abandonado pelos bandidos.

Na quarta, os ataques ocorreram em São Miguel Arcanjo, cidade vizinha de Sarapuí, e em Rio Claro, região central do Estado. Neste caso, os bandidos explodiram dois caixas eletrônicos dentro de um hospital. Na fuga, deixaram para trás R$ 130 mil espalhados pelo local.