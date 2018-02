Em 24 h, 6 bueiros explodem no Rio. ''Há pânico na rua'', diz prefeito Explosões de bueiros voltaram a acontecer em Copacabana e no centro do Rio ontem. Ninguém saiu ferido, mas houve pânico. Em 24 horas, já são seis tampas da Light, concessionária de energia elétrica da cidade, que voaram após explosões. Desde a privatização da empresa, em 1996, já aconteceram 44 casos similares - a Light nunca pagou multa.