Em 2011, torpedo poderá chamar resgate Provavelmente no próximo ano já será possível chamar o resgate, a polícia e os bombeiros pelo celular, via mensagem de texto (SMS) gratuita. Após cinco meses de pressão do Ministério Público Federal (MPF), em São Paulo, o Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou ontem a proposta que altera o regulamento do serviço de telefonia móvel para permitir a adoção desse mecanismo.