Em 2011, são 1.534 pedidos de refúgio. E nenhum atendido

Segundo o órgão, as solicitações têm sido encaminhadas para o Conselho Nacional de Imigração (CNig), do Ministério do Trabalho e Emprego. A pasta já concedeu 436 vistos de permanência para haitianos no País, mas considera insustentável essa imigração desmedida.

Quando chegam aos postos de fronteira da Polícia Federal, os haitianos fazem o pedido de refúgio. Eles conseguem um protocolo provisório por 90 dias, renovado à medida que o Conare analisa os pedidos. Procurados, os órgãos envolvidos na questão dos imigrantes repassaram o problema um para o outro.