Em 2011, PT fez oposição à obra

A mudança foi aprovada por 39 votos favoráveis e 15 contrários. Além do túnel, o novo projeto estabeleceu mudanças nos bairros do Itaim-Bibi, Campo Belo e Jabaquara. Entre as reformulações, estavam a abertura de vias ao longo do Córrego Água Espraiada, desde a Avenida Lino de Moraes Leme até as proximidades da Rua Leno, consistindo em uma via parque, com duas vias laterais. Toda essa parte do projeto foi mantida.

Outra mudança mantida pelo atual governo é a abertura de duas vias laterais de distribuição de tráfego local, desde a Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini até a Avenida Washington Luís.