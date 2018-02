Em 2009 houve devolução Em 2009, quando passou a ser aplicada aos veículos de passeio na capital paulista, a inspeção veicular previa o reembolso da taxa, então de R$ 52,73. A devolução do valor era feita só para os carros aprovados nos testes do programa. O reembolso foi uma das promessas de campanha do prefeito Gilberto Kassab (PSD) para a reeleição em 2008. Mas, a partir de 2010, ele teve de cumprir uma determinação judicial para aplicar a taxa sem reembolso. A inspeção veicular está prevista em resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) de 2003.