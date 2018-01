Em 2009, duas ocorrências em outra linha No ano passado, a Linha 12-Safira (Brás-Calmon Viana) registrou dois problemas de descarrilamento. A pane mais recente no ramal da CPTM, que também corta a zona leste de São Paulo, como a Linha 11, ocorreu em 24 de junho, entre as Estações Tatuapé e Engenheiro Goulart. Antes, em 18 de maio, a linha operou apenas entre as Estações Tatuapé e Calmon Viana por causa de um descarrilamento. O problema foi resolvido no dia seguinte. A mesma linha apresentara o problema em 8 de dezembro de 2005. Não houve feridos em nenhum dos casos.