Em 2007, esporte foi proibido em ladeira de Pinheiros

A ladeira do Alves, também um dos redutos da modalidade, no entorno da Praça Horácio Sabino, ganhou seis faixas de paralelepípedos, com quatro metros de largura cada uma, após reclamação dos moradores do entorno à Subprefeitura de Pinheiros.

À época, moradores da área também reclamavam que os skates muitas vezes escapavam dos praticantes na descida da ladeira e voavam na calçada, na direção dos pedestres. A justificativa oficial era que os paralelepípedos evitariam enchentes no local.

"Quando houve essa interdição, a Prefeitura prometeu que a ladeira do Parque da Independência receberia até um piso novo", diz o DJ de hip-hop Wellington Deiro, de 25 anos.