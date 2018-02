Em 2 anos, 8 acusações O governo do Estado justificou como sabotagem oito panes nos últimos dois anos. O caso mais antigo foi em setembro de 2010. Um trem da Linha 3-Vermelha falhou, parando toda o ramal, e a suspeita foi de que uma blusa vermelha havia sido presa a uma das portas. Em abril do ano passado, o governo afirmou que seis das 16 falhas até então tinham indícios de sabotagem. A Polícia Civil nunca encontrou provas que confirmassem as acusações.