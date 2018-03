Em 1994, tarifa era de R$ 0,50 O último reajuste da tarifa de ônibus em São Paulo ficou abaixo da inflação. De acordo com a Prefeitura da capital, se o aumento tivesse acompanhado o índice, a passagem teria subido para R$ 3,40 - e não R$ 3,20. O reajuste abaixo da inflação, porém, é exceção em quase 20 anos. Em 1994, por exemplo, para andar de ônibus em São Paulo o paulistano gastava R$ 0,50. Dez anos depois, a inflação havia subido 162% e a passagem, 240%. Em 2004, a tarifa do ônibus era de R$ 1,70. De 1994 a 2013, a diferença cresceu. Nesses quase 20 anos, a inflação subiu 332% enquanto o valor da tarifa aumentou 540%. Se o reajuste tivesse acompanhado a inflação no período, a tarifa hoje seria de R$ 2,16.