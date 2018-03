Em 1990, samba da escola do bairro já falava do estádio

Seu Leandro lembra que a construção de um estádio do Corinthians em Itaquera foi um dos temas do enredo da escola de samba do bairro no carnaval paulistano de 1990. "Naquela época, o Corinthians já tinha decidido construir o estádio no terreno que até hoje está vazio. E fizemos uma homenagem para elogiar a decisão do clube. Ficamos em quarto lugar naquele ano", recorda o presidente da escola. A compositora do samba Itaquera, meu orgulho, meu amor, em homenagem ao estádio, foi a cantora e sambista Eliana de Lima. "Demorou 20 anos, mas o estádio enfim vai sair do papel", afirma seu Leandro.