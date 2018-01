Em 1985, Paralamas impressionou Herbert Vianna ainda usava óculos quando os Paralamas do Sucesso arrebentaram no palco da primeira edição do Rock in Rio. Foram duas apresentações contagiantes, com um público animado dançando e cantando o tempo todo. Na estreia, coube aos Paralamas abrir ainda com luz do sol os trabalhos do terceiro dia de festival, que contaria também com Lulu Santos, Blitz, Go Go's, Nina Hagen e Rod Stewart. Com vários hits estourados na rádio (Cinema Mudo, Vital e sua Moto, Meu Erro e, claro, Óculos), o trio empolgou com a mistura de rock, reggae e outros estilos. No final da apresentação, Herbert exaltou o momento vivido pelo rock nacional por aqueles dias, homenageando nomes que ficaram de fora do festival, como Titãs, Lobão e Ultraje a Rigor, de quem cantaram o sucesso Inútil. "Isto hoje não seria possível sem eles", bradou Herbert, incluindo também no manifesto a rádio rock Fluminense FM, que teve um papel relevante na difusão do trabalhos dos novos grupos que surgiam aos montes naquela época.