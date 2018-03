Em 1983, mãe e bebê morreram em banco Em 1983, durante assalto a um banco em São Caetano do Sul, uma menina de 7 meses e sua mãe foram mortos porque o bebê não parava de chorar. "Manda essa praga calar a boca senão mato as duas", disse um dos bandidos. O criminoso encostou a arma na cabeça do bebê. Quando a mãe se virou para protegê-la, o rapaz atirou.