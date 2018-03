Em 12 dias, São Paulo bate média de chuvas esperada para janeiro

SÃO PAULO - Apenas nos 12 primeiros dias do ano, já choveu em São Paulo o esperado para todo o mês de janeiro, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Até a manhã desta quarta-feira, a média acumulada era de 238,3mm. Para todo o mês de janeiro, a média esperada era de 239mm.

O bairro do Butantã, na zona oeste da capital, é o que registra maior volume de chuva, com 349,2mm. Em seguida, está o Bom Retiro, na região central, com 319,3mm.

Em Aricanduva, onde um córrego transbordou na semana passada, o maior volume foi de 277mm. Na zona norte, o acumulado foi de 289,6mm. E na zona sul foi de 259mm.

De acordo com o CGE, há quatro medições diárias em cada estação. E é feita uma média de cada resultado para calcular o acumulado da cidade.