Em 10 dias, fiscais aplicaram 71 multas da lei antifumo em SP

Em dez dias de lei antifumo, 71 estabelecimentos foram multados, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo. Até o domingo, 16, fiscais "caça-fumaça" visitaram 11.896 estabelecimentos no Estado. Na capital foram aplicadas 25 multas. No interior, foram 46.

Em vigor desde o dia 7 de agosto, a lei proíbe o cigarro em ambientes de uso coletivo, fechados ou parcialmente fechados. Foram enquadrados como zona proibida para o cigarro padarias, drogarias, shoppings, táxis e até áreas comuns de condomínios. Além de cigarro, charutos, cigarrilhas e qualquer produto fumígeno derivado do tabaco foram proibidos, inclusive narguilés.