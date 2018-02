A Escola Jovem, em Campinas, a primeira do País para gays, aberta em março, foi alvo de violência pela segunda vez neste mês. Segundo os diretores, uma garrafa foi atirada contra a escola anteontem. Ninguém se feriu. No início do mês, também à noite, a casa foi atingida por pedras. Os responsáveis pela escola afirmam que nunca tiveram problemas com a vizinhança e suspeitam de "molecagem de adolescentes".