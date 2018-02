ELTON JOHN LEVANTA PLATEIA NO JOCKEY CLUB

Elton John ignorou o vento forte que anunciava chuva uma hora antes do início do show e fez uma entrada de peso na primeira apresentação da turnê Rocket Man, ontem, no Jockey Club de São Paulo, na Cidade Jardim, zona sul. Choveu apenas 5 minutos, às 21h, quando ele cantava Don't Let the Sun Go Down on Me. Elton surgiu no palco pontualmente às 20h30, ao lado do guitarrista David Johnston, do baterista Nigel Olsson e de outros 9 músicos.

O trânsito na região do Jockey ficou complicado às 20h, com a chegada dos espectadores bem no horário em que o congestionamento costuma ser intenso ali.

A abertura da noite com The Bitch Is Back (algo como A Prostituta Está de Volta) soou como autoironia, já que o próprio Elton faz piada sobre sua homossexualidade. Na sequência, apresentou Bernie and the Jets para o público de 11.500 pessoas. A organização esperava 15 mil.

O cantor mostrou suas canções mais conhecidas e encerrou a apresentação às 22h44, com Your Song. A plateia, até então sentada, levantou nas três ultimas músicas, empolgada.

Elton segue agora para apresentações em Porto Alegre, Belo Horizonte e Brasília.